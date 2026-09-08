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Призывавший к митингу против Зеленского военный ВСУ опасается за свою жизнь

Призывавший к митингу против Зеленского военный ВСУ опасается за свою жизнь

Военнослужащий 41-й бригады ВСУ Александр Тодоров, призывавший украинцев выйти на акцию протеста в Киеве к офису президента Владимира Зеленского, заявил об угрозах в свой адрес.

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