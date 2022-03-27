ВСУ с февраля разрушили в населенных пунктах ДНР более 1,7 тысячи жилых домов

riafan.ru Подразделения Вооруженных сил Украины за 38 дней разрушили 1704 жилых домостроения в населенных пунктах Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
riafan.ru Подразделения Вооруженных сил Украины за 38 дней разрушили 1704 жилых домостроения в населенных пунктах Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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