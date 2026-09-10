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Курские новости

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Курского кандидата в депутаты оштрафовали за оскорбление президента

Курского кандидата в депутаты оштрафовали за оскорбление президента

Суд подтвердил штраф 30 тысяч рублей за пост с оскорблениями президента, опубликованный кандидатом в депутаты Курской областной Думы от партии «Справедливая Россия».

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