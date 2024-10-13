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Стрельба в Казани: Конфликт в баре мог случиться из-за гимна России. В городе объявлен план-перехват

Стрельба в Казани: Конфликт в баре мог случиться из-за гимна России. В городе объявлен план-перехват

В казанском баре Lafa Lounge произошёл инцидент со стрельбой. По данным сетевых источников, причной конфликта мог стать отказ диджея поставить гимн России.

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