Большинство жителей Барнаула одобряют сокращенный рабочий день только для женщин

Ведь, помимо работы, у них еще много забот дома В Барнауле 68% жителей положительно оценили инициативу сократить рабочий день для женщин, чтобы у них было больше времени на семью, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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