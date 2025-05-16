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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Большинство жителей Барнаула одобряют сокращенный рабочий день только для женщин

Большинство жителей Барнаула одобряют сокращенный рабочий день только для женщин

Ведь, помимо работы, у них еще много забот дома В Барнауле 68% жителей положительно оценили инициативу сократить рабочий день для женщин, чтобы у них было больше времени на семью, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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