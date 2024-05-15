В Крыму маршрутка вылетела на остановку общественного транспорта

В Ялте маршрутка вылетела на остановку общественного транспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, ДТП произошло накануне: водитель двигался по маршруту №19 «улица Изобильная – улица Строителей» и уже в конце маршрута совершил наезд на остановку общественного транспорта.
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