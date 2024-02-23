За кого голосовать? За этих вышедших в тираж клоунов?

Elena Matveeva Пора переходить к парламентской стране. Или к власти Советов. Пора прекращать эту президентскую власть. Нигде нет такого, только у шейхов. Скатились назад.

Сергей Дмитриев Чего ж так суетиться? Уход Путина неизбежен, как дембель, и в обозримой перспективе необходим персонаж как Платошкин, чтоб избежать больших потрясений при любом раскладе. Лучшую кандидатуру может предложить сам Путин по примеру своего великого прешественника. ИмХо.