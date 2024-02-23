За кого я буду голосовать на выборах Виктор Анисимов За кого я буду голосовать на выборах президента России? Конечно же за Путина.
За кого голосовать? За этих вышедших в тираж клоунов?
Комментарии
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Elena Matveeva
Пора переходить к парламентской стране. Или к власти Советов. Пора прекращать эту президентскую власть. Нигде нет такого, только у шейхов. Скатились назад.
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3 час.
Сергей Дмитриев
Чего ж так суетиться? Уход Путина неизбежен, как дембель, и в обозримой перспективе необходим персонаж как Платошкин, чтоб избежать больших потрясений при любом раскладе. Лучшую кандидатуру может предложить сам Путин по примеру своего великого прешественника. ИмХо.
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2 час.
Мария Беликова
Как посмотрю на кандидата Харитонова - просто смех разбирает, честное слово. Кому вообще пришла в голову мысль предложить такого невзрачного мужичка в президенты? Уму просто непостижимо. Стыдоба, а не кандидат. Ему бы в рядовых депутатах продержаться, а не превращать выборы президента в цирк.
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1 час.
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