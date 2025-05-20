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Суд отправил жителя Урала в колонию на 16 лет за поджог военкомата

Суд отправил жителя Урала в колонию на 16 лет за поджог военкомата

Центральный окружной военный суд отправил Андрея Рожкова в тюрьму и колонию строгого режима на 16 лет за попытку поджога военкомата в Березовском Свердловской области весной 2022 года, передает ТАСС из зала суда.

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