Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Германия вместо Венгрии?

Германия вместо Венгрии?

Лидеры АдГ – Алис Вайдель и Тино Хруппала – хотят обсудить с Россией возобновление поставок российского газа в Европу и перспективы "Северных потоков".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ника
Ника

Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.

Профиль пользователя Илия Запрянов
Илия Запрянов

Пока вы русские не возьмёте Одесса и центральной Украины мира не будет и запад не угомонить. Мы болгары хотим от вас быть жестокими, свирепыми и безпощадными к всю Европу, включая и нас. Но ваш Путин мягкая рука.