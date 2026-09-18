Лидеры АдГ – Алис Вайдель и Тино Хруппала – хотят обсудить с Россией возобновление поставок российского газа в Европу и перспективы "Северных потоков".
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- Вучич проиграл вы...
- Вучич проиграл вы...
- Вучич проиграл вы...
"Лидеры АдГ – Алис Вайдель и Тино Хруппала – хотят ..." ага! - хотеть не вредно, вредно не хотеть, но кто бы им разрешил?! все они про бабки...
Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.
Так Гейропа же готовится к войне с нами... Калининград подвергнут нападению... Надо же им помочь... поставить газ по трубам...
Правда,кому верить? Все вокруг нас крутятся ,как вши на гребне.
Пока вы русские не возьмёте Одесса и центральной Украины мира не будет и запад не угомонить. Мы болгары хотим от вас быть жестокими, свирепыми и безпощадными к всю Европу, включая и нас. Но ваш Путин мягкая рука.