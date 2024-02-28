Советник главы ДНР сообщил о присутствии как минимум пяти танков Abrams ВСУ под Авдеевкой

Резкое сокращение военной помощи Запада, а главное ее приостановка от США, вынуждают командование ВСУ бросать в бой на наиболее сложные участки фронта даже те резервы, которые ранее считались неприкосновенными.
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