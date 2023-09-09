Садистки также заставили школьницу раздеться.Девочке из Октябрьского, которую унизили и жестоко избили сверстницы, предстоит пройти реабилитацию у психотерапевта.
Девочке из Октябрьского, которую жестоко избили сверстницы, предстоит реабилитация у психотерапевта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Negnost Ros
Всю семью расформировать там . Наверное неблагополучные родители избивали своих детей и унижали, и эти дети повторяют поведение, навязанное родителями. Там колония в будущем по-любому будет. Не хулиганки эти девочки, а скорее всего психически больные садизмом. Эта компашка испортит всех детей в поселке. Привет им садизм или забьет. Куда смотрят взрослые, родители, школа и главное полиция непонятно. Думают, что их детей не коснется? Погодите, садистски только разминались. Дальше будет хуже. Потому что вы молчите.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии