Царьград

5 865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    "Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не была столь сдержанна - она просто закрыла лицо руками, слушая выступление п...Провал Байдена на...
  • виктор космынген
    Идут они лесом, наше добро что хотим то и делаем!ЕС грубо раскрити...
  • Бронислав Семирядов
    Зачем Чубайсу тур...

Девочке из Октябрьского, которую жестоко избили сверстницы, предстоит реабилитация у психотерапевта

Девочке из Октябрьского, которую жестоко избили сверстницы, предстоит реабилитация у психотерапевта

Садистки также заставили школьницу раздеться.Девочке из Октябрьского, которую унизили и жестоко избили сверстницы, предстоит пройти реабилитацию у психотерапевта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Negnost Ros
Всю семью расформировать там . Наверное неблагополучные родители избивали своих детей и унижали, и эти дети повторяют поведение, навязанное родителями. Там колония в будущем по-любому будет. Не хулиганки эти девочки, а скорее всего психически больные садизмом. Эта компашка испортит всех детей в поселке. Привет им садизм или забьет. Куда смотрят взрослые, родители, школа и главное полиция непонятно. Думают, что их детей не коснется? Погодите, садистски только разминались. Дальше будет хуже. Потому что вы молчите.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх