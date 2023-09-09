Девочке из Октябрьского, которую жестоко избили сверстницы, предстоит реабилитация у психотерапевта

Negnost Ros

Всю семью расформировать там . Наверное неблагополучные родители избивали своих детей и унижали, и эти дети повторяют поведение, навязанное родителями. Там колония в будущем по-любому будет. Не хулиганки эти девочки, а скорее всего психически больные садизмом. Эта компашка испортит всех детей в поселке. Привет им садизм или забьет. Куда смотрят взрослые, родители, школа и главное полиция непонятно. Думают, что их детей не коснется? Погодите, садистски только разминались. Дальше будет хуже. Потому что вы молчите.