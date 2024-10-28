Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Хто это?Янина Лазаревна п...
  • Владимир Алтайцев
    На  хххх все эти минские соглашения, которые принесли  нам, России, лишь вред. Нефига  реанимировать труп.FT: План Трампа п...
  • Игорь Максаков
    А вы в нашем истеблешменте покопайтесь и посмотрите какой там процент "избранной нации", офигеете. Русских там с лупо...FT: План Трампа п...

Глава Минобороны Израиля призвал Нетаньяху обновить цели войны

Глава Минобороны Израиля призвал Нетаньяху обновить цели войны

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант незадолго до ответной атаки еврейского государства на Иран направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министрам кабинета нацбезопасности, в котором призвал обновить цели войны, сообщает издание Haaretz.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх