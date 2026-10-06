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Царьград

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Михаил Мурашко сообщил о соцвыплатах для медиков на селе

Михаил Мурашко сообщил о соцвыплатах для медиков на селе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о социальных выплатах для медиков на селе: врачи первичного звена получают 50 тысяч рублей, а медсестры - до 30 тысяч.

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