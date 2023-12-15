Страшный сан: от священников-сектантов пострадали четыре подростка

Силовики разоблачили целую группу священнослужителей неканонической религиозной организации «Российская православная кафолическая церковь» (РПКЦ), которые, по версии следствия, годами насиловали и развращали мальчиков.
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