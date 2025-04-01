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Петербургский дневник

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ГТЛК проавансировала 18 миллиардов рублей на строительство поездов для ВСМ

ГТЛК проавансировала 18 миллиардов рублей на строительство поездов для ВСМ

Первую партию должны сдать в 2028 году Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) проавансировала еще 18 миллиардов рублей на строительство высокоскоростных поездов для магистрали Москва – Санкт-Петербург.

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