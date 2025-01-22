Дом с ядрами и бастион-невидимка: старый Севастополь «расскажет» свои истории

Экскурсии, которые раскроют «душу» белокаменного города-героя через его невероятные истории, старинные здания, редкие фото и рисунки, проведёт основатель сообщества «Архитектура Севастополя», историк Степан Самошин.
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