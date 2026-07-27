Специалист Чернокульский: сдача ипотечной квартиры в аренду может быть запрещена

Перед сдачей ипотечной квартиры в аренду стоит внимательно проверить положения кредитного договора. В большинстве договоров ограничения есть — банки часто прописывают отдельно либо прямой запрет, либо обязательное согласование с самим финансовым учреждением.
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