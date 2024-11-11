В Атор назвали кубанские курорты, на которых можно недорого встретить Новый год

В период новогодних каникул курорт Анапа ожидает на 40% больше гостей по сравнению с прошлым годом. Такой рост популярности объясняется большей доступностью курорта на фоне других черноморских направлений, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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