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В Атор назвали кубанские курорты, на которых можно недорого встретить Новый год

В Атор назвали кубанские курорты, на которых можно недорого встретить Новый год

В период новогодних каникул курорт Анапа ожидает на 40% больше гостей по сравнению с прошлым годом. Такой рост популярности объясняется большей доступностью курорта на фоне других черноморских направлений, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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