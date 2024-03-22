Борзёнков рассказал, хватит ли орловского сырья для загрузки нового завода по производству картофеля фри

В Орловской области в прошлом году аграрии произвели 90 тыс. тонн картофеля. В регионе имеются все объёмы и мощности для увеличения его производства в два раза, заявил замгубернатора по развитию АПК Сергей Борзёнков за профильном комитете облсовета 21 марта.