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Борзёнков рассказал, хватит ли орловского сырья для загрузки нового завода по производству картофеля фри

Борзёнков рассказал, хватит ли орловского сырья для загрузки нового завода по производству картофеля фри

В Орловской области в прошлом году аграрии произвели 90 тыс. тонн картофеля. В регионе имеются все объёмы и мощности для увеличения его производства в два раза, заявил замгубернатора по развитию АПК Сергей Борзёнков за профильном комитете облсовета 21 марта.

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