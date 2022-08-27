Жена Дмитрия Тарасова возмутилась обвинениям в изменах и эскорте

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова возмутилась шквалом хейта в ее адрес в соцсетях. По словам 27-летней модели Анастасии Костенко, подписчики присылают ей фотографии похожих на нее обнаженных девушек с порносайтов, обвиняя в изменах мужу и эскорте.