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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитриев о том, изменилась ли атмосфера в лучшую сторону при Карседо: «Да, наверное. «Спартак» сильно сплотился. Все понимают задачи, все получается»

Футболист « Спартака » Игорь Дмитриев высказался касательно атмосферы в команде при Хуане Карседо . Красно-белые продлили победную серию до трех матчей после игры группового этапа FONBET Кубка России против «Оренбурга» (5:1).

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