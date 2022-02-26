Медвежий угол

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ПРОТЕСТЫ И ПРОТЕСТУЮЩИЕ. КРАТКИЙ ОБЗОР ПОЛЯНЫ

ПРОТЕСТЫ И ПРОТЕСТУЮЩИЕ. КРАТКИЙ ОБЗОР ПОЛЯНЫ

.Если проанализировать размещаемые регулярно на сайте "Эха Москвы" списки людей, выступающих против военной спецоперации России на Украине, можно выделить несколько их категорий и подметить ряд любопытных закономерностей Во-первых, зачем это вообще делается? Пофамильные списки, зачастую с указанием места работы, при том, что с точки зрения руководства "Эха" и его журналистов Путин диктатор, режим в стране только и держится на репрессиях и угрозе репрессий и такого рода доска объявлений для тех, чьи имена, фамилии и координаты на ней вывешены, попросту опасна? Ну, тут можно сказать, что те кремлёвские чиновники, которые связаны с "Семьёй" и находятся в состоянии вечной вялотекущей войны с "Питерскими" и примкнувшими к ним силовиками, просто набирают когорту и массовку будущих жертв, судьба которых им совершенно безразлична.

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