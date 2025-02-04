Intel получает 536 миллионов долларов от ЕС после отмены антимонопольного штрафа

Компания Intel получила от Европейской комиссии выплату в размере 536 миллионов долларов (515,55 миллиона евро) после длительной судебной тяжбы по поводу антимонопольного штрафа, наложенного еще в 2009 году.
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