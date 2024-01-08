Волонтеры передали обогреватели и пледы жителям Климовска

Жители микрорайона Климовск в Подольске на несколько дней остались без тепла в домах. В круглосуточном режиме для них работают пункты временного пребывания, а в СК «Юность» волонтеры принимают от людей заявки на необходимую помощь.
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