14 экстремальных домов из разных стран мира, жизнь в которых — это настоящий вызов собственной смелости

Дом — это место, в котором мы чувствуем себя комфортно и безопасно. Разве не так? Однако некоторые архитекторы и строители решили поспорить с этим утверждением, возведя постройки, которые бросают вызов многим человеческим страхам.
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