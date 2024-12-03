Трамп посетит церемонию открытия собора Парижской Богоматери во Франции

Церемония открытия собора Парижской Богоматери пройдет 8 декабря в столице Франции.Новоизбранный президент США Дональд Трамп собирается посетить Париж, где примет участие в церемонии открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери, Нотр-Дама.
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