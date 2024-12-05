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Политолог Чернышов: выплата в Новый год пенсионерам – первый шаг к 13-й пенсии

Политолог Чернышов: выплата в Новый год пенсионерам – первый шаг к 13-й пенсии

Предложение депутатов Госдумы выплатить семьям с низкими доходами и пенсионерам по 10 тыс. рублей в честь Нового года обязательно следует одобрить, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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