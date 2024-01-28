Если объединенные производственные мощности ЕС и США объединятся, то они превзойдут РФ в производстве боеприпасов Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».
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