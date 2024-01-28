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  • Владимир Нелюбин
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  • Сергей Федотов
    Если если. Если у бабушки вырастет йух она станет дедушкой.«У России нет шан...

«У России нет шансов»: МИД Швеции о производстве снарядов для Украины

«У России нет шансов»: МИД Швеции о производстве снарядов для Украины

Если объединенные производственные мощности ЕС и США объединятся, то они превзойдут РФ в производстве боеприпасов Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

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Комментарии
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Сергей Федотов
Если если. Если у бабушки вырастет йух она станет дедушкой.
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6 час.
Владимир Нелюбин
Я думал, что хотя бы в Швеции есть адекватные люди ,  ан нет..ошибся..
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4 час.
Elena Guseva
Вот именно: если.
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2 час.

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