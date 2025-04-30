Историк Суржик — о георгиевской ленте: символ преемственности военных побед

Кандидат исторических наук, главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте России Дмитрий Суржик в беседе с RT рассказал об эволюции георгиевской ленточки.
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