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RT Russia

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Историк Суржик — о георгиевской ленте: символ преемственности военных побед

Историк Суржик — о георгиевской ленте: символ преемственности военных побед

Кандидат исторических наук, главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте России Дмитрий Суржик в беседе с RT рассказал об эволюции георгиевской ленточки.

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