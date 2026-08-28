Четыре дня до школы: что успеть сделать с будущим первоклассником

Первый день в школе — важный этап для ребенка. Даже если школьная форма, ранец и канцелярские принадлежности уже куплены, будущему первокласснику нужно подготовиться к новому режиму, нагрузке и эмоциональным изменениям.
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