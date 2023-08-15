Румыния удвоит свои способности транзита украинского зерна

Румыния в ближайшие месяцы удвоит свои месячные транзитные мощности для экспорта украинского зерна. Пропускная способность по транзиту зерна будет увеличена с двух до почти четырех миллионов тонн в месяц, сообщил министр транспорта Сорин Гриндяну.