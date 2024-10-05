Российская армия усиливает давление на позиции ВСУ и находит их по сигналу рации: Карта специальной военной операции на Украине на 5 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские десантники, действуя на приграничных территориях Курской области, продемонстрировали умение использовать нестандартные тактические решения в условиях реального боя.