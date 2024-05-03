Нефть ожидает недельное снижение цены на фоне беспокойства о состоянии экономики США Татьяна АрестоваЦены на нефть слегка выросли на утренних торгах 3 мая из-за перспективы продолжения сокращения добычи ОПЕК+.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии