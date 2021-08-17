До 60% пройденной лесными пожарами территории в Якутии восстановится - Трутнев

Леса в Якутии быстро восстановятся после лесных пожаров, которые сейчас бушуют в регионе, выживет до 60% растительности на пройденных огнем территориях, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.