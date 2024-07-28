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Дом руководительницы «Ньюэллс» обстреляли после задержания подозреваемых в угрозах Ди Марии. Анхель говорил о проблемах с наркотиками в Росарио

Дом руководительницы «Ньюэллс» обстреляли после задержания подозреваемых в угрозах Ди Марии. Анхель говорил о проблемах с наркотиками в Росарио

Инцидент произошел в Росарио в пятницу вечером. Злоумышленники обстреляли дом в районе Таблада – было произведено не менее восьми выстрелов.

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