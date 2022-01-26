Молдавия частично компенсирует гражданам увеличение тарифов на газ

Молдавия частично компенсирует грядущее увеличение тарифов на газ для населения. В Молдавии увеличат тарифы для бытовых потребителей с 4,2 до 11,08 лея за кубометр газа после одобрения Национального агентства по урегулированию в энергетике (НАРЭ).