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Молдавия частично компенсирует гражданам увеличение тарифов на газ

Молдавия частично компенсирует гражданам увеличение тарифов на газ

Молдавия частично компенсирует грядущее увеличение тарифов на газ для населения. В Молдавии увеличат тарифы для бытовых потребителей с 4,2 до 11,08 лея за кубометр газа после одобрения Национального агентства по урегулированию в энергетике (НАРЭ).

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