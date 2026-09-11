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Аргументы недели

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MW: Як-130М стал конкурентом Т-7 и JL-1 на авиасалоне в Египте

MW: Як-130М стал конкурентом Т-7 и JL-1 на авиасалоне в Египте

Новейший российский истребитель Як-130М вызвал большой интерес у потенциальных покупателей на международном авиашоу El Alamein-2026 в Египте.

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