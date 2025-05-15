Битва при Стамфорд-Бридже 1066 г. Стена щитов. Кадр из фильма «Семь королей должны умереть». 2023 г.
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Битва при Стамфорд-Бридже 1066 г. Стена щитов. Кадр из фильма «Семь королей должны умереть». 2023 г.
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