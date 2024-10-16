Прогноз погоды в Крыму на 16 октября

Прогноз погоды в Крыму на 16 октябряВ Симферополе +11 и дождьВ Севастополе +14 и дождьВ Евпатории +14 и дождьВ Черноморском +14 и дождьВ Джанкое +12 и дождьВ Ялте +14 и дождьВ Алуште +13 и дождьВ Керчи +14 и дождьВ Армянске +13 и дождьВ Красноперекопске +14 и дождьВ Бах.