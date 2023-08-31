Карпин вызвал 49 игроков в сборную, «Зенит» проиграл, рекорд Роналду, Трусова пропустит сезон и другие новости

Как игрок уровня Сабы Сазонова (как круто пошутил Игорь Кытманов (https://t.me/igorkytmanov) - первый футболист, сгенерированный нейросетью) может перейти в серию А? Если бы я была скаутом и просматривала Сазонова, то отчет был бы примерно такой: нужно держаться подальше от таких игроков. Динамо провернуло крутую сделку, отдали запасного косячного игрока, еще и денег заработали.

Лена Мисько

Валерий Карпин (https://fratria.ru/novosti/novosti-komandyi/karpinv-08-31-2023): — В прессе уже была информация, что в это международное окно нам предстоят три игры. Про Катар всем уже давно известно, еще два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, насколько я знаю, подтвердил даже генсек федерации футбола этой страны. Да, понятно, что официально об этих играх РФС не объявлял, существует множество деталей, которые нужно обговорить, и подписать контракты по каждому матчу. Но тренерский штаб сборной не может ждать до 4 сентября, игроков нужно заранее пригласить, существует регламент по вызовам, отправляемых в клубы. Очевидно, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды. Даже если посмотреть на количество игроков — 49 — и вычесть отсюда 5 вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть по 22 на каждую команду.