1. «Зенит» на выезде проиграл «Балтике» (0:1) в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. ЦСКА справился с «Сочи» на поле соперника (0:0, по пенальти – 5:4), «Локомотив» в гостях уступил «Ростову» (1:2).
Карпин вызвал 49 игроков в сборную, «Зенит» проиграл, рекорд Роналду, Трусова пропустит сезон и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
так пусть играют утром и вечером )) на самом деле, я очень зла нафиг не нужны эти сборы, а команда тренироваться без половины состава не сможет нормально и значит еще пару туров будет фигня ((
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3 час.
Лена Мисько
Как игрок уровня Сабы Сазонова (как круто пошутил Игорь Кытманов (https://t.me/igorkytmanov) - первый футболист, сгенерированный нейросетью) может перейти в серию А? Если бы я была скаутом и просматривала Сазонова, то отчет был бы примерно такой: нужно держаться подальше от таких игроков. Динамо провернуло крутую сделку, отдали запасного косячного игрока, еще и денег заработали.
Кытманов FM
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2 час.
Лена Мисько
Валерий Карпин (https://fratria.ru/novosti/novosti-komandyi/karpinv-08-31-2023): — В прессе уже была информация, что в это международное окно нам предстоят три игры. Про Катар всем уже давно известно, еще два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, насколько я знаю, подтвердил даже генсек федерации футбола этой страны. Да, понятно, что официально об этих играх РФС не объявлял, существует множество деталей, которые нужно обговорить, и подписать контракты по каждому матчу. Но тренерский штаб сборной не может ждать до 4 сентября, игроков нужно заранее пригласить, существует регламент по вызовам, отправляемых в клубы. Очевидно, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды. Даже если посмотреть на количество игроков — 49 — и вычесть отсюда 5 вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть по 22 на каждую команду.
Карпин: «Это максимально приближенный к окончательному состав. Возможно, кого‑то еще довызовем»
Фратрия — сайт болельщиков и фанатов футбольного клуба Спартак Москва
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2 час.
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