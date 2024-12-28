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    Все точно!Мы убьем вас всех
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Мы убьем вас всех

Мы убьем вас всех

Уверен, не только меня, но и многих читателей моего блога поражает беспечность европейцев, которые то и дело нас провоцируют.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Цена развала подлецами всех мастей и разрядов Великого и Могучего СССР обернётся для бедной нашей матушки Земли всемирным пожаром ядерной катастрофы. Ну, потом может быть сама Земля несколько веков, а может и тысячелетий отдохнёт от этой продажной и циничной погани, живущий ради личных понтов, а не того, для чего Господь людей сотворил. Ну, поделом будет богатеньким буратинам с их шалавами, яхтами и дворцами. Кто они? Ну богатые за счёт других, не более того. Пусть горят в мировом пожарище. Понты до добра не доводят. Не хотели самый правильны строй - советский, получите и распишитесь на билете в ад!
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9 час.
Сергей Киселев
Все точно!
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3 час.

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