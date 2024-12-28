Мы убьем вас всех

Игорь Максаков

Цена развала подлецами всех мастей и разрядов Великого и Могучего СССР обернётся для бедной нашей матушки Земли всемирным пожаром ядерной катастрофы. Ну, потом может быть сама Земля несколько веков, а может и тысячелетий отдохнёт от этой продажной и циничной погани, живущий ради личных понтов, а не того, для чего Господь людей сотворил. Ну, поделом будет богатеньким буратинам с их шалавами, яхтами и дворцами. Кто они? Ну богатые за счёт других, не более того. Пусть горят в мировом пожарище. Понты до добра не доводят. Не хотели самый правильны строй - советский, получите и распишитесь на билете в ад!