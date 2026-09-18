Рыбаки наткнулись на дрейфующую торпеду во время ловли в море

У берегов Мексики рыбаки во время промысла наткнулись на дрейфующую по волнам торпеду. Об этом необычном инциденте информирует издание Tiempo la noticia digital.
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