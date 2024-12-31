Китай построит первый в мире практичный ядерный реактор на отходах добычи р...

Китай построит первый в мире практичный ядерный реактор на отходах добычи редкоземельных металловШанхайский институт прикладной физики (SINAP) Китайской академии наук в новом году начнёт строительство демонстрационного 10-МВт ториевого реактора на расплаве солей.
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