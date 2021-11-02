Новый год застрял в контейнере. Разбираться с пробками в приморских портах летят правительственные чиновники и топы РЖД

Контейнерная пробка, разрастающаяся в гаванях Дальнего Востока, становится главной головной болью не только логистических гигантов, портовиков и железнодорожников, но и государственных чиновников — как в регионах, так и в федеральном центре.
Контейнерная пробка, разрастающаяся в гаванях Дальнего Востока, становится главной головной болью не только логистических гигантов, портовиков и железнодорожников, но и государственных чиновников — как в регионах, так и в федеральном центре.
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