Вгудок

4 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Никакая электроника не заменит человека.Вслед за помощник...
  • Александр
    И лишат прав подписи всех замов«Будет гораздо бо...
  • Алексей Родионов
    Статья без конца«Укрзализныця» ст...

Новый год застрял в контейнере. Разбираться с пробками в приморских портах летят правительственные чиновники и топы РЖД

Новый год застрял в контейнере. Разбираться с пробками в приморских портах летят правительственные чиновники и топы РЖД

Контейнерная пробка, разрастающаяся в гаванях Дальнего Востока, становится главной головной болью не только логистических гигантов, портовиков и железнодорожников, но и государственных чиновников — как в регионах, так и в федеральном центре.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх