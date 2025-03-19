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На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для спецслужб Украины

На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для спецслужб Украины

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который по собственной инициативе собирал сведения о деятельности военного объекта в регионе для спецслужб Украины.

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