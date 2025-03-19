На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для спецслужб Украины

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который по собственной инициативе собирал сведения о деятельности военного объекта в регионе для спецслужб Украины.
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