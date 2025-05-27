Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине. До каких регионов РФ долетит западное оружие

Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине. До каких регионов РФ долетит западное оружие

ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR.

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Комментарии
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М
Михаил
Запасаемся попкорном и дозиметрами.
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9 час.
Рамиль Странник
козлы ес
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8 час.
Семен Демин
Запад не отдаст Украину добровольно. Поэтому придется уничтожить западную Европу. Пока они не подготовились к войне. Промедление смерти подобно.
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7 час.
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