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Депутаты болгарского парламента подрались из-за согласия отправить на Украину старые БТРы

Депутаты болгарского парламента подрались из-за согласия отправить на Украину старые БТРы

Инцидент произошел из-за обвинений парламента в работе на иностранные интересы.На состоявшемся накануне заседании болгарского Национального собрания случился инцидент, который едва не перерос в драку между депутатами.

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