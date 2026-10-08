БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Русские устроили геноцид украинцев и не дают им бежать!»: Киев уничтожает Алешки — и обвиняет во всём Россию

«Русские устроили геноцид украинцев и не дают им бежать!»: Киев уничтожает Алешки — и обвиняет во всём Россию

Богдан Безпалько: Украина никогда не считала жителей юго-востока страны своими Игорь Землянский На фото: сотрудник Следственного комитета РФ у жилого дома в Алешках, который сгорел в результате обстрела со стороны ВСУ.

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