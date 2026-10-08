Богдан Безпалько: Украина никогда не считала жителей юго-востока страны своими Игорь Землянский На фото: сотрудник Следственного комитета РФ у жилого дома в Алешках, который сгорел в результате обстрела со стороны ВСУ.
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