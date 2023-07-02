Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские вооруженные силы обстреляли город Донецк и населенный пункт Еленовка.
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские вооруженные силы обстреляли город Донецк и населенный пункт Еленовка.
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