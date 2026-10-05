МИД России осудил попытку теракта на борту самолета flydubai

Министерство иностранных дел России осудило инцидент на борту самолета flydubai, который Генпрокуратура ОАЭ классифицировала как попытку теракта.
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