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Царьград

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МИД России осудил попытку теракта на борту самолета flydubai

МИД России осудил попытку теракта на борту самолета flydubai

Министерство иностранных дел России осудило инцидент на борту самолета flydubai, который Генпрокуратура ОАЭ классифицировала как попытку теракта.

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